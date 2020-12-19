У Хорватії передали Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19

"На жаль, друга хвиля коронавірусу накрила всю Європу. Не стала винятком у цьому плані і Україна. Для надання необхідної допомоги Консульство України у Хорватії передало 15 тисяч медичних захисних масок виробництва Splendor, а також засоби дезінфекції компанії Labud", - сказав Пирич.

За його словами, гуманітарна допомога надійде для медичних установ Києва.

"Всі антиковідні засоби зроблені у Хорватії і мають сертифікати Євросоюзу. Проведення гуманітарної акції допомоги не є разовим і буде продовжене у Дніпрі та інших містах України. Я дуже вдячний послу України Василю Кириличу за дуже тісну і плідну співпрацю. Ми і у подальшому будемо здійснювати тісну взаємодію для подолання загрози і наслідків вірусної небезпеки", - заявив співрозмовник УНН.

Як повідомляв УНН, протягом 2020 року 28 держав, а також Ватикан і Суверенний Мальтійський Орден у тій чи іншій формі надавали Україні допомогу у протидії поширенню коронавірусної хвороби.