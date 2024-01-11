У Харкові рятувальники ліквідували пожежу внаслідок ракетного удару росіян по готелю
Київ • УНН
Пожежу в харківському готелі, спричинену російським ракетним обстрілом, загасили, 8 осіб евакуювали, 10 отримали поранення.
Харківські рятувальники загасили пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару росіян по центральній частині міста. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Також із будівлі готелю евакуювали 8 осіб. Про це повідомили в ДСНС України, передає УНН.
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Зазначається, що 10 січня близько 22:30 ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста Харкова. Дві ракети поцілили у будівлю готелю.
До місця події відразу були направлені підрозділи ДСНС, Нацполіції та екстреної медичної допомоги.
На момент їх прибуття були виявлені пошкодження триповерхової будівлі готелю, а також легкових автомобілів, припаркованих поруч.
За попередніми даними, 10 людей постраждало - це персонал та гості готелю, із яких один іноземний журналіст.
На місці події працювало 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 людей особового складу ДСНС.
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