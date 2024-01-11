В Харькове спасатели ликвидировали пожар в результате ракетного удара россиян по гостинице

Харьковские спасатели потушили пожар, возникший в результате ракетного удара россиян по центральной части города. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Также из здания отеля эвакуировали 8 человек. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 10 января около 22:30 враг нанес ракетные удары по центральной части города Харькова. Две ракеты попали в здание отеля.

К месту происшествия сразу были направлены подразделения ГСЧС, Нацполиции и экстренной медицинской помощи.

На момент их прибытия были обнаружены повреждения трехэтажного здания отеля, а также легковых автомобилей, припаркованных рядом.

По предварительным данным, 10 человек пострадали - это персонал и гости отеля, из которых один иностранный журналист.

На месте происшествия работало 9 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава ГСЧС.

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