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У Карпатах травмувався поляк. Рятувальники спустять його з гори завтра

У Карпатах травмувався поляк. Рятувальники спустять його з гори завтра

Київ • УНН

 • 13804 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Рятувальники знайшли травмованого громадянина Польщі в Карпатах. Туриста планують спустити з вершини гори Піп Іван 18 січня через ускладнені погодні умови. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

Цитата

“17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника 4-ї спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван (орієнтовно 200 м від вершини) на території Закарпатської області травмувався іноземний турист”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що для надання допомоги постраждалому поблизу гори Піп Іван о 15:22 було направлено чергових рятувальників пошуково-рятувального поста Явірник.

Вже о 16:12 постраждалого було знайдено. О 16:19 рятувальники з постраждалим прибули до місця несення служби ПРВ Явірник на вершині гори Піп Іван.

Зазначається, що через ускладнені погодні умови спуск громадянина Польщі з вершини гори Піп Іван заплановано на 18 січня.

“Погодні умови на горі Піп Іван: температура повітря −13 град. морозу, порив”, — додали в ДСНС.

Доповнення

При сходженні на Говерлу загинула одна людина, двоє осіб отримали травми.

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