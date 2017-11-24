У Карибському морі виявили "сміттєву пляму" з пластика
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Біля берегів острова Роатан (Карибське море, - ред.) виявлено велике скупчення пластика. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.
Береги острова, який вважався нежилим, переповнені сміттям.
У вересні влада Гондурасу констатували погіршення екологічного стану острова.
"Раніше вважалося, що це відбувається через недавні урагани в східній частині Карибського моря. Але це не так. Берегова лінія всіяна пластиковими відходами, які є наслідками необережного поводження зі сміттям", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в світі вже відомі три "сміттєвих плями". Найбільше з них - Тихоокеанський "сміттєворот", виявлений в 1997 році після довгих років моніторингу кількості відходів, що скидаються в океан. Ще два скупчення пластика та іншого сміття, що не розлагається знаходяться в Індійському і Атлантичному океанах.
Нагадаємо, надлишок пластикового сміття став проблемою для багатьох країн в світі. Україна не виняток. Щорічно наша країна накопичує близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких - це тара.
Експерти вказують, що проблема криється у відсутності мотивації українців цивілізовано поводитися зі сміттям, зокрема пластиковими пляшками.
Пошуком ефективної системи збору тари занепокоїлися народні депутати України. У червні вони відвідали Німеччину, щоб ознайомитися з їх депозитною системою збору використаних пластикових пляшок і банок. Принцип роботи системи полягає в тому, що при здачі тари в фандомати цей спеціальний автомат повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Німці стверджують, що така система стимулює людей до цивілізованої здачі використаної тари. І для більшості німецьких сімей повернення порожніх пляшок в фандомати вже став традицією вихідного дня.
Крім Німеччини, така система діє в Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки фандоматам збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.