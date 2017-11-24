В Карибском море обнаружили "мусорное пятно" из пластика

Берега острова, который считался необитаемым, переполнены мусором.

В сентябре власти Гондураса констатировали ухудшение экологического состояния острова.

"Ранее считалось, что это происходит из-за недавних ураганов в восточной части Карибского моря. Но это не так. Береговая линия усеяна пластиковыми отходами, которые являются последствиями неосторожного обращения с мусором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мире уже известны три "мусорных пятна". Самое большое из них - Тихоокеанский "мусороворот", обнаруженный в 1997 году после долгих лет мониторинга количества отходов, сбрасываемых в океан. Еще два скопления пластика и другого не разлагаемого мусора находятся в Индийском и Атлантическом океанах.

Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых - это тара.

Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

Поиском эффективной системы сбора тары забеспокоились народные депутаты Украины. В июне они посетили Германию, чтобы ознакомиться с их депозитной системой сбора использованных пластиковых бутылок и банок. Принцип работы системы заключается в том, что при сдаче тары в фандоматы этот специальный автомат возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Немцы утверждают, что такая система стимулирует людей к цивилизованной сдачи использованной тары. И для большинства немецких семей возврат пустых бутылок в фандоматы уже стал традицией выходного дня.

Кроме Германии, такая система действует в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря фандоматам собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.