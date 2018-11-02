У ГПУ запевнили, що в Україні поменшало злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні протягом січня-вересня 2018 року зменшилася кількість кримінальних правопорушень на 13% відповідно до аналогічного періоду минулого року. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час оперативної наради у ГПУ, передає УНН.
"Статистика та звіти за три квартали роботи цього року засвідчують переважно позитивні тенденції протидії злочинності. По державі: на 13% зареєстровано менше кримінальних правопорушень. Кількість вчинених кримінальних правопорушень на 10 тис. населення найменша за останні 6 років", - сказав він.
Луценко, зокрема, розповів, що за січень-вересень 2018 року зменшилося на 14% кількість вчинених тяжких злочинів, на 8% - середньої тяжкості, менше на 3% вчинено умисних убивств, на 8% - проти громадської безпеки, з них на третину терактів, на 5% менше викрито правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї, на 13% менше злочинів проти власності.
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Також, зазначив Генпрокурор, згідно зі статистикою, стабільним є рівень розкриття кримінальних правопорушень, який становить близько 40%.
Як повідомляв УНН, екс-начальник Управління кримінальної розвідки УБОЗ України Валерій Кур заявив, що рівень злочинності в Україні вище, ніж в 90-ті. Також Кур зазначив, що справлятися з нею нікому, оскільки реальних професіоналів у правоохоронних органах залишилося дуже мало.
Нагадаємо, громадянами Російської Федерації упродовж минулого року скоєна найбільша кількість злочинів на території України, ніж представниками інших країн, які були викриті у злочинній діяльності.