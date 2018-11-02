В ГПУ заверили, что в Украине стало меньше преступлений

"Статистика и отчеты за три квартала работы в этом году свидетельствуют преимущественно о положительных тенденциях противодействия преступности. По стране: на 13% зарегистрировано меньше уголовных преступлений. Количество совершенных уголовных преступлений на 10 тыс. населения наименьшая за последние 6 лет", - сказал он.

Луценко, в частности, рассказал, что за январь-сентябрь 2018 года уменьшилось на 14% количество совершенных тяжких преступлений, на 8% - средней тяжести, меньше на 3% совершено умышленных убийств, на 8% - против общественной безопасности, из них на треть терактов, на 5% меньше разоблачено правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, на 13% меньше преступлений против собственности.

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Также, отметил Генпрокурор, согласно статистике, стабильным является уровень раскрытия уголовных преступлений, который составляет около 40%.

Как сообщал УНН, экс-начальник Управления криминальной разведки УБОП Украины Валерий Кур заявил, что уровень преступности в Украине выше, чем в 90-е. Также Кур отметил, что справляться с ней никому, поскольку реальных профессионалов в правоохранительных органах осталось очень мало.

Напомним, гражданами Российской Федерации в течение прошлого года совершено наибольшее количество преступлений на территории Украины, чем представителями других стран, которые были уличены в преступной деятельности.