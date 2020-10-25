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У футболіста Андрія Ярмоленка народився син

У футболіста Андрія Ярмоленка народився син

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У гравця лондонського “Вест Хема” та Національної збірної України з футболу Андрія Ярмоленка народився третій син, якого назвали Максим. Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

“Максим. 25.10.2020. Дякую Богу і моїй дружині за ці відчуття. Ще один Ярмоленко”, — підписав світлину футболіст.

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Додамо, що Андрій Ярмоленко та його дружина Інна уже виховують двох синів - семирічного Івана та п'ятирічного Данила.

Нещодавно УНН писав, що поява Ярмоленка допомогла “Вест Хему” здобути історичну нічию.

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Maxim 25.10.2020 Thank you God and my wife for this feeling another Yarmolenko

Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

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