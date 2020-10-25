У футболіста Андрія Ярмоленка народився син
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У гравця лондонського “Вест Хема” та Національної збірної України з футболу Андрія Ярмоленка народився третій син, якого назвали Максим. Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
“Максим. 25.10.2020. Дякую Богу і моїй дружині за ці відчуття. Ще один Ярмоленко”, — підписав світлину футболіст.
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Додамо, що Андрій Ярмоленко та його дружина Інна уже виховують двох синів - семирічного Івана та п'ятирічного Данила.
Нещодавно УНН писав, що поява Ярмоленка допомогла “Вест Хему” здобути історичну нічию.
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Maxim 25.10.2020 Thank you God and my wife for this feeling another Yarmolenko