У футболіста Андрія Ярмоленка народився син

“Максим. 25.10.2020. Дякую Богу і моїй дружині за ці відчуття. Ще один Ярмоленко”, — підписав світлину футболіст.

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Додамо, що Андрій Ярмоленко та його дружина Інна уже виховують двох синів - семирічного Івана та п'ятирічного Данила.

Нещодавно УНН писав, що поява Ярмоленка допомогла “Вест Хему” здобути історичну нічию.