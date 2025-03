У футболиста Андрея Ярмоленко родился сын

"Максим. 25.10.2020. Благодарю Бога и мою жену за эти ощущения. Еще один Ярмоленко", - подписал фотографию футболист.

Добавим, что Андрей Ярмоленко и его жена Инна уже воспитывают двух сыновей - семилетнего Ивана и пятилетнего Даниила.

Недавно УНН писал, что появление Ярмоленко помогло "Вест Хэму" получить историческую ничью.

Maxim 25.10.2020 Thank you God and my wife for this feeling another Yarmolenko