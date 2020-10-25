У футболиста Андрея Ярмоленко родился сын
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. У игрока лондонского "Вест Хэма" и Национальной сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко родился третий сын, которого назвали Максим. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram, передает УНН.
"Максим. 25.10.2020. Благодарю Бога и мою жену за эти ощущения. Еще один Ярмоленко", - подписал фотографию футболист.
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Добавим, что Андрей Ярмоленко и его жена Инна уже воспитывают двух сыновей - семилетнего Ивана и пятилетнего Даниила.
Недавно УНН писал, что появление Ярмоленко помогло "Вест Хэму" получить историческую ничью.
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Maxim 25.10.2020 Thank you God and my wife for this feeling another Yarmolenko