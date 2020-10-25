У футболиста Андрея Ярмоленко родился сын

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 62378 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 88230 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120543 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103896 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123265 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100170 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101167 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103645 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101830 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101464 просмотра

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У футболиста Андрея Ярмоленко родился сын

У футболиста Андрея Ярмоленко родился сын

Киев  •  УНН

 • 31697 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. У игрока лондонского "Вест Хэма" и Национальной сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко родился третий сын, которого назвали Максим. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram, передает УНН.

"Максим. 25.10.2020. Благодарю Бога и мою жену за эти ощущения. Еще один Ярмоленко", - подписал фотографию футболист.

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Добавим, что Андрей Ярмоленко и его жена Инна уже воспитывают двух сыновей - семилетнего Ивана и пятилетнего Даниила.

Недавно УНН писал, что появление Ярмоленко помогло "Вест Хэму" получить историческую ничью.

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Maxim 25.10.2020 Thank you God and my wife for this feeling another Yarmolenko

Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

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