У Фастові від вибуху загинув учасник АТО

Труп місцевого жителя 1984 року народження був виявлений вчора ввечері поблизу одного з житлових будинків міста.

Огляд тіла та місця події показав, що чоловік загинув у результаті вибуху вибухового пристрою. Слідство припускає, що йдеться про необережне поводження з вибуховим пристроєм.

Відомо, що загиблий наразі ніде не працював, але двічі був учасником Антитерористичної операції на сході України.

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині через вибух гранати загинув чоловік.