У Фастові від вибуху загинув учасник АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У Фастові Київської області від вибуху загинув чоловік. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Труп місцевого жителя 1984 року народження був виявлений вчора ввечері поблизу одного з житлових будинків міста.
Огляд тіла та місця події показав, що чоловік загинув у результаті вибуху вибухового пристрою. Слідство припускає, що йдеться про необережне поводження з вибуховим пристроєм.
Відомо, що загиблий наразі ніде не працював, але двічі був учасником Антитерористичної операції на сході України.
Наразі триває розслідування.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині через вибух гранати загинув чоловік.