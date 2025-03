У Facebook видалили десятки сторінок, які використовували для впливу на вибори в Україні

Як він зазначив, “видалені 72 аккаунти у Facebook, 35 сторінок і 13 облікових записів в Instagram. Вони були об’єднані в мережу, яка частково працювала в автоматизованому режимі в Україні. Вона була орієнтована на “внутрішню аудиторію”, йдеться в заяві. Проведене розслідування дозволило встановити, що зазначені сторінки “пов’язані з рекламним агентством Postmen DA в Україні”.

“Ця мережа була особливо активна в період президентських і парламентських виборів в Україні у 2019 році”, — констатував Глейхер. З її допомогою, як випливає із заяви, зокрема, “публікували політичні меми, сатиру і інший контент, в тому числі що стосується Криму, НАТО, економічної політики України, внутрішньої політики, виборів, критики і підтримки різних кандидатів, у тому числі Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко і Петра Порошенка”.

У заяві уточнюється, що особи, які використовували дані сторінки і акаунти, намагалися приховати свою особистість, а також видати себе за інших людей. Частина сторінок була видалена “за розпалювання ненависті”. Згідно з оцінками Facebook, 766 тис. облікових записів входили в число підписників “однієї або більше сторінок”, про які йде мова. Особи, які управляли цією мережею, витратили близько 1,93 млн доларів на розміщення реклами в Facebook і Instagram.

@Graphika_NYC ’s report on our takedown from Ukraine with links to Postmen DA , an advertising agency in Ukraine: https://t.co/GbRg0xbKgX

— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) July 8, 2020