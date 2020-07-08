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В Facebook удалили десятки страниц, которые применяли для влияния на выборы в Украине

В Facebook удалили десятки страниц, которые применяли для влияния на выборы в Украине

Киев  •  УНН

 • 16804 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Специалисты американской корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, прекратили работу десятков страниц и учетных записей, применявшихся, в частности, для влияния рекламным агентством в Украине на ход выборов в этой стране. Об этом говорится в заявлении главы отдела компании по кибербезопасности Натаниэля Глейхера, опубликованном в среду, отмечает УНН.

Как он отметил, “удалены 72 аккаунта в Facebook, 35 страниц и 13 учетных записей в Instagram. Они были объединены в сеть, частично работавшую в автоматизированном режиме в Украине. Она была ориентирована на “внутреннюю аудиторию”, говорится в заявлении. Проведенное расследование позволило установить, что указанные страницы “связаны с рекламным агентством Postmen DA в Украине”.

“Эта сеть была особенно активна в период президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году”, — констатировал Глейхер. С ее помощью, как следует из заявления, в частности, “публиковали политические мемы, сатиру и другой контент, в том числе касающийся Крыма, НАТО, экономической политики Украины, внутренней политики, выборов, критики и поддержки различных кандидатов, в том числе Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко”.

В заявлении уточняется, что лица, которые использовали данные страницы и аккаунты, пытались скрыть свою личность, а также выдать себя за других людей. Часть страниц была удалена “за разжигание ненависти”. Согласно оценкам Facebook, 766 тыс. учетных записей входили в число подписчиков “одной или более страниц”, о которых идет речь. Лица, которые управляли данной сетью, израсходовали около 1,93 млн долларов на размещение рекламы в Facebook и Instagram.

@Graphika_NYC's report on our takedown from Ukraine with links to Postmen DA, an advertising agency in Ukraine: https://t.co/GbRg0xbKgX

— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) July 8, 2020

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