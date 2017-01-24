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У Дніпрі опитуватимуть школярів у справі про стрілянину в шестирічного хлопчика

У Дніпрі опитуватимуть школярів у справі про стрілянину в шестирічного хлопчика

Київ • УНН

 • 8575 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 24 січня. УНН. У справі про стрілянину в шестирічного хлопчика у Дніпрі, яка сталася вчора ввечері, опитуватимуть школярів і персонал шкіл. Про це повідомила спікер Нацполіції в Дніпропетровській області Анна Страчевська, інформує УНН-Центр.

“Ми будемо опитувати і учнів, і персонал шкіл, які поблизу, для того щоб встановити, хто з хлопчиків міг говорити, що в нього є пневматична зброя”, — розповіла А.Старчевська.

Нагадаємо, вчора, 23 січня, близько 21:30 у Дніпрі по вул.20 років Перемоги шестирічний хлопчик отримав вогнепальне поранення. Хлопчика прооперували.

Як стало відомо, у дитину стріляли з пневматичної зброї.

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