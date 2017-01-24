В Днепре будут опрашивать школьников по делу о стрельбе в шестилетнего мальчика
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 24 января. УНН. По делу о стрельбе в шестилетнего мальчика в Днепре, которое произошло вчера вечером, будут опрашивать школьников и персонал школ. Об этом сообщила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Страчевская, информирует УНН-Центр.
"Мы будем опрашивать учеников и персонал школ, вблизи, для того чтобы установить, кто из мальчиков мог говорить, что у него есть пневматическое оружие", - рассказала А.Старчевская.
Напомним, вчера, 23 января, около 21:30 в Днепре по ул.20 лет Победы шестилетний мальчик получил огнестрельное ранение. Мальчика прооперировали.
Как стало известно, в ребенка стреляли из пневматического оружия.