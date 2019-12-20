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У Держдумі РФ заявили про "посилення неофіційних контактів" з депутатами Верховної Ради

У Держдумі РФ заявили про "посилення неофіційних контактів" з депутатами Верховної Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Неофіційні “контакти російських законодавців з депутатами Верховної Ради України поступово активізуються”, проте міжпарламентський діалог на офіційному рівні відсутній. Про це в п’ятницю на прес-конференції заявив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.

“Що стосується міжпарламентських контактів — вони сьогодні офіційно, напевно, правильно буде сказати, відсутні, — сказав Слуцький, відповідаючи на питання ТАСС. — Є наші досить конфіденційні контакти, також, як і з членами палат Конгресу США, вони потихеньку активізуються, в блоці (Президента України) Володимира Зеленського є розсудливі люди”.

Слуцький не виключив, що в майбутньому році “якісь перші контакти пройдуть і на офіційному рівні”, але говорити про це передчасно. “Ми зі свого боку до цього прагнемо”, — запевнив депутат.

При цьому Слуцький вирішив заявити, що “блок Зеленського поки не дозрів до того, щоб активно закликати до контактів з Росією”, однак лідери двох країн спілкуються, що дає надію на нормалізацію, “в першу чергу, для південного сходу України”.

Як стало відомо раніше, коментуючи законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) у Держдумі РФ заявили, що влада України при проведенні децентралізації нібито “повинна враховувати думку” бойовиків на Донбасі.

Українські Національні Новини

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