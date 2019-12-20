У Держдумі РФ заявили про "посилення неофіційних контактів" з депутатами Верховної Ради

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Неофіційні “контакти російських законодавців з депутатами Верховної Ради України поступово активізуються”, проте міжпарламентський діалог на офіційному рівні відсутній. Про це в п’ятницю на прес-конференції заявив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.