У ДБР придбали телескоп за майже 17 тисяч гривень

“Направте запит, ми вам дамо офіційну відповідь", - так прокоментували у пресслужбі ДБР запитання кореспондента УНН стосовно причин закупівлі телескопу й такої вартості на нього.

Додамо, що у торгах брало участь два ФОП. Переможцем став ФОП “Мироненко Микола Анатолійович”. Його ціна за телескоп Arsenal Synta 150/750 становила 16500 гривень.

Відзначимо, що в онлайн-магазині SM-Tools ідентичний телескоп коштує 14 999 грн. У інших онлайн-магазинах ціна на пристрій також коливається в районі 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Нацполіції за 2,5 млн грн хочуть дізнатися рівень довіри населення.