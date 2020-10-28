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У ДБР придбали телескоп за майже 17 тисяч гривень

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Державне бюро розслідувань закупило у своє користування телескоп за 16500 гривень, що є в середньому на півтори тисячі більше ніж в онлайн-магазинах. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт публічних закупівель України ProZorro.

“Направте запит, ми вам дамо офіційну відповідь", - так прокоментували у пресслужбі ДБР запитання кореспондента УНН стосовно причин закупівлі телескопу й такої вартості на нього.

Додамо, що у торгах брало участь два ФОП. Переможцем став ФОП “Мироненко Микола Анатолійович”. Його ціна за телескоп Arsenal Synta 150/750 становила 16500 гривень.

Відзначимо, що в онлайн-магазині SM-Tools ідентичний телескоп коштує 14 999 грн. У інших онлайн-магазинах ціна на пристрій також коливається в районі 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Нацполіції за 2,5 млн грн хочуть дізнатися рівень довіри населення.

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