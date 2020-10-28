В ГБР приобрели телескоп за почти 17 000 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Государственное бюро расследований закупило в свое пользование телескоп за 16500 гривен, что есть в среднем на полторы тысячи больше чем в онлайн-магазинах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт публичных закупок Украины ProZorro.
"Направьте запрос, мы вам дадим официальный ответ", - так прокомментировали в пресс-службе ГБР вопрос корреспондента УНН о причинах закупки телескопа и такой стоимости на него.
Добавим, что в торгах участвовало два ФЛП. Победителем стал ФЛП "Мироненко Николай Анатольевич". Его цена за телескоп Arsenal Synta 150/750 составила 16500 гривен.
Отметим, что в онлайн-магазине SM-Tools идентичный телескоп стоит 14999 грн. В других онлайн-магазинах цена на устройство также колеблется в районе 15 тыс. гривен.
Напомним, в Нацполиции за 2,5 млн грн хотят узнать уровень доверия населения.