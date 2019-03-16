У Чернівцях поліція вилучила 7 згортків з речовиною, схожою на наркотичну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. До працівників поліції 15 березня близько 17:00 звернулися громадяни, які повідомили про підозрілого хлопця, який намагався щось заховати під камінням. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Чернівецькій області.
Пізніше, забрав цю річ та поставив до сумки. Правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили хлопця, який поводив себе нетипово.
Після проведеної поверхневої перевірки у нього було виявлено згортки з невідомою речовиною.
На місце події викликано слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції. Оскільки громадянин виявився неповнолітнім на місце події викликано працівників ювенальної превенції. Згортки вилучено та направлено на дослідження.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, мешканця Рубіжного засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна за збут наркотичних засобів.