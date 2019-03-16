У Чернівцях поліція вилучила 7 згортків з речовиною, схожою на наркотичну

КИЇВ. 16 березня. УНН. До працівників поліції 15 березня близько 17:00 звернулися громадяни, які повідомили про підозрілого хлопця, який намагався щось заховати під камінням. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Чернівецькій області.