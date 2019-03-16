В Черновцах полиция изъяла 7 свертков с веществом, похожим на наркотическое
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. К работникам полиции 15 марта около 17:00 обратились граждане, которые сообщили о подозрительном парне, который пытался что-то спрятать под камнями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ЧП в Черновицкой области.
Позже, забрал эту вещь и поставил в сумки. Правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили парня, который вел себя необычно.
После проведенной поверхностной проверки у него было обнаружено свертки с неизвестным веществом.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Поскольку гражданин оказался несовершеннолетним на место происшествия вызваны работники ювенальной превенции. Свертки изъяты и направлены на исследование.
По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Напомним, житель Рубежного приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества за сбыт наркотических средств .