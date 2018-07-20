У Чернігові до стовпа прив'язали чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Чоловіка прив'язали до стовпа дорожнього знаку у Чернігові, повісивши на нього табличку "Я ватнік". Відеотрансляцію на Facebook з місця події вів користувач Олександр Тарнавський, передає УНН.
За словами коментатора трансляції, чоловік "зіпсував пам'ятник Небесній сотні, до цього відсидів 10 років за згвалтування близько п'ятьох дітей". Крім того, зазначено, що начебто поліція вже затримувала цього чоловіка. Також, як проінформував коментатор, чоловік "відмовився від українського громадянства і попросив забрати його до Росії".
Зазначено, що до стовпа його прив'язали "якісь добрі люди".
"Вказали на табличці, що він ватнік, що він опущений і зіпсував стелу Небесної Сотні. Знизу прохання - плюнути йому в обличчя", - прокоментував голос за кадром.
За час прямої трансляції на місце події прибули поліцейські, а також карета швидкої допомоги. На трансляції видно, що спочатку поліція і медики ніяких заходів щодо ситуації не вживали. Згодом поліцейські відв'язали чоловіка від стовпа і провели до службового авто.
Нагадаємо, керівництво Харківської поліції звільнило трьох поліцейських за знущання з безхатченка на залізничному вокзалі.