У Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся - ЗМІ

"У могилі Олеся на Ольшанському кладовищі у Празі збираються поховати іншу людину", - йдеться у повідомленні.

Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, як зазначається, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі у 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень), пише видання.

За словами представників місцевої української громади, яких цитує видання, донедавна ренту за могилу О.Олеся сплачував, за власною ініціативою, громадянин Чехії та виходець з України Володимир Михайлишин. Однак, як зазначається, нещодавно В.Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі О.Олеся. За словами українських діаспорян, перепоховання заплановано на 12:00 3 січня 2017 року, плани щодо подальшого поховання останків Олеся та його дружини невідомі. Могилу письменника вже розкопали. Наразі на Ольшанському кладовищі перебувають представники української діаспори, які чекають на консула, пише видання.

Міністр інфорполітики Юрій Стець зазначив, що "відповідні державні установи вже поінформовані про проблему і намагаються вирішити її".

У свою чергу, на прохання про офіційний коментар Міністерства закордонних справ з цього приводу, у прес-службі МЗС попросили надіслати до міністерства інформаційний запит, пише видання.