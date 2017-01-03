В Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Зеркало недели", передает УНН.
"В могиле Олеся на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека", - говорится в сообщении.
Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, как отмечается, после похорон родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в 20 000 чешских крон на 10 лет (примерно 20000 гривен), пишет издание.
По словам представителей местной украинской общины, которых цитирует издание, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако, как отмечается, недавно В.Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся. По словам украинских диаспорян, перезахоронение запланировано на 12:00 3 января 2017 г., планы по дальнейшему захоронению останков Олеся и его жены неизвестны. Могилу писателя уже раскопали. Сейчас на Ольшанском кладбище находятся представители украинской диаспоры, которые ждут консула, пишет издание.
Министр информполитики Юрий Стець отметил, что "соответствующие государственные учреждения уже проинформированы о проблеме и пытаются решить ее".
В свою очередь, на просьбу об официальном комментарий Министерства иностранных дел по этому поводу, в пресс-службе МИД попросили прислать в министерство информационный запрос, пишет издание.