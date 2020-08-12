У будівлі Луганської ОДА ввели карантин через COVID-19

"Так, у зв’язку з реєстрацією випадків захворювання у будівлі за адресою проспект Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк з 12 серпня 2020 року на 14 календарних днів в облдержадміністрації запроваджені відповідні запобіжні заходи", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ПрАТ "Сєвєродонецький науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування" рекомендовано обмежити доступ сторонніх осіб до будівлі на проспекті Центральний, 59.

"Зокрема, це стосується проведення масових заходів, нарад, засідань колегіальних і дорадчих органів та переведення їх у режим телефонних або відеоконференцій. Щоденно проводитимуться температурний скринінг працівників та їх опитування про стан здоров’я на початку і в середині робочого дня, регулярні дезінфекційні заходи тощо. Крім того, за можливості, працівники будуть переведені на віддалений доступ до роботи із застосуванням електронних комунікаційних технологій", – повідомили в Луганській ОДА.

Нагадаємо, в Україні на ранок 12 серпня зафіксовано вже понад 84,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків зросла на понад 1,4 тис. у порівнянні з попереднім днем.