В здании Луганской ОГА ввели карантин из-за COVID-19

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84956 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102229 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127209 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107609 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127671 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101331 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102138 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104063 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
В здании Луганской ОГА ввели карантин из-за COVID-19

В здании Луганской ОГА ввели карантин из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13574 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В здании Луганской облгосадминистрации на 14 дней введены меры по предотвращению распространения COVID-19. Об этом говорится в распоряжении председателя ОГА Сергея Гайдая от 12 августа, сообщает пресс-служба Луганской ОГА, передает УНН.

“В связи с регистрацией случаев заболевания в здании по адресу проспект Центральный, 59, г. Северодонецк с 12 августа 2020 года на 14 календарных дней в облгосадминистрации введены соответствующие меры”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЧАО “Северодонецкий научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения” рекомендовал ограничить доступ посторонних лиц в здание на проспекте Центральный, 59.

“В частности, это касается проведения массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов и перевода их в режим телефонных звонков или видеоконференций. Ежедневно будут проводиться температурный скрининг работников и их опрос о состоянии здоровья в начале и в середине рабочего дня, регулярные дезинфекционные мероприятия и т.д. Кроме того, по возможности, работники будут переведены на удаленный доступ к работе с применением электронных коммуникационных технологий”, — сообщили в Луганской ОГА.

Напомним, в Украине на утро 12 августа зафиксировано уже более 84,5 тысячи случаев коронавирусной болезни, количество новых случаев возросло на 1,4 тыс. в сравнении с предыдущим днем.

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