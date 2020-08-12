В здании Луганской ОГА ввели карантин из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В здании Луганской облгосадминистрации на 14 дней введены меры по предотвращению распространения COVID-19. Об этом говорится в распоряжении председателя ОГА Сергея Гайдая от 12 августа, сообщает пресс-служба Луганской ОГА, передает УНН.
“В связи с регистрацией случаев заболевания в здании по адресу проспект Центральный, 59, г. Северодонецк с 12 августа 2020 года на 14 календарных дней в облгосадминистрации введены соответствующие меры”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ЧАО “Северодонецкий научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения” рекомендовал ограничить доступ посторонних лиц в здание на проспекте Центральный, 59.
“В частности, это касается проведения массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов и перевода их в режим телефонных звонков или видеоконференций. Ежедневно будут проводиться температурный скрининг работников и их опрос о состоянии здоровья в начале и в середине рабочего дня, регулярные дезинфекционные мероприятия и т.д. Кроме того, по возможности, работники будут переведены на удаленный доступ к работе с применением электронных коммуникационных технологий”, — сообщили в Луганской ОГА.
Напомним, в Украине на утро 12 августа зафиксировано уже более 84,5 тысячи случаев коронавирусной болезни, количество новых случаев возросло на 1,4 тыс. в сравнении с предыдущим днем.