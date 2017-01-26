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У Бразилії може спалахнути епідемія жовтої лихоманки

У Бразилії може спалахнути епідемія жовтої лихоманки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Бразильська влада попереджає, що в країні вперше з 2000 року може спалахнути епідемія жовтої лихоманки, передає УНН з посиланням на ВВС.

Міністерство охорони здоров’я підтвердило 70 випадків захворювання, 40 з них з летальним результатом. Ще кілька сотень випадків зараз розслідуються.

Найбільше число хворих виявлено в штаті Мінас-Жерайс.

Місцнві медики рекомендують усім, хто має намір відправитися в цей регіон, а також інші місця, де існує ймовірність захворювання, пройти вакцинацію.

Для цих цілей уже замовлено 11,5 млн доз вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров’я у своїй заяві, присвяченій ситуації в Бразилії, зазначає, що жовтій лихоманці можна легко запобігти за допомогою імунізації за умови, що вакцинація проводиться як мінімум за 10 днів до поїздки.

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