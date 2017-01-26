У Бразилії може спалахнути епідемія жовтої лихоманки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Бразильська влада попереджає, що в країні вперше з 2000 року може спалахнути епідемія жовтої лихоманки, передає УНН з посиланням на ВВС.
Міністерство охорони здоров’я підтвердило 70 випадків захворювання, 40 з них з летальним результатом. Ще кілька сотень випадків зараз розслідуються.
Найбільше число хворих виявлено в штаті Мінас-Жерайс.
Місцнві медики рекомендують усім, хто має намір відправитися в цей регіон, а також інші місця, де існує ймовірність захворювання, пройти вакцинацію.
Для цих цілей уже замовлено 11,5 млн доз вакцини.
Всесвітня організація охорони здоров’я у своїй заяві, присвяченій ситуації в Бразилії, зазначає, що жовтій лихоманці можна легко запобігти за допомогою імунізації за умови, що вакцинація проводиться як мінімум за 10 днів до поїздки.