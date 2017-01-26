В Бразилии может вспыхнуть эпидемия желтой лихорадки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Бразильские власти предупреждают, что в стране впервые с 2000 года может вспыхнуть эпидемия желтой лихорадки, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Министерство здравоохранения подтвердило 70 случаев заболевания, 40 из них с летальным исходом. Еще несколько сотен случаев сейчас расследуются.
Наибольшее число заболевших выявлено в штате Минас-Жерайс.
Медики рекомендуют всем, кто намерен отправиться в этот регион, а также другие места, где существует вероятность заболевания, пройти вакцинацию.
Для этих целей уже заказаны 11 500 000 доз вакцины.
Всемирная организация здравоохранения в своем заявлении, посвященном ситуации в Бразилии, отмечает, что желтую лихорадку можно легко предотвратить с помощью иммунизации при условии, что вакцинация проводится как минимум за 10 дней до поездки.