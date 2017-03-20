У бою під Водяним наші бійці знищили шістьох бойовиків – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Під час бою поблизу Водяного між українськими бійцями і незаконними збройними формуваннями, бойовики втратили 6 осіб, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“За даними розвідки, внаслідок бою між військовослужбовцями Збройних Сил України та російськими окупантами, що відбувся на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне, противник поніс значні втрати”, — зазначили у штабі.
За попередньою інформацією, поінформували у прес-центрі, 6 російських найманців були вбиті, ще 9 — поранені.
Нагадаємо, станом на 18.00 ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Найбільше обстрілів позицій Збройних Сил України з використанням важкого озброєння зафіксовано на Маріупольському напрямку.
За інформацією штабу АТО, сьогодні Збройні Сили України втратили трьох військовослужбовців, ще вісім українських захисників поранено.