В бою под Водяным наши бойцы уничтожили шестерых боевиков - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Во время боя вблизи Водяного между украинскими бойцами и незаконными вооруженными формированиями, боевики потеряли 6 человек, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"По данным разведки, в результате боя между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и российскими оккупантами, который состоялся на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное, противник понес значительные потери", - отметили в штабе.
По предварительной информации, сообщили в пресс-центре, шестеро российских наемников были убиты, еще 9 - ранены.
Напомним, по состоянию на 18:00 ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. Больше всего обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины с использованием тяжелого вооружения зафиксировано на Мариупольском направлении.
По информации штаба АТО, сегодня Вооруженные Силы Украины потеряли трех военнослужащих, еще восемь украинских защитников были ранены.