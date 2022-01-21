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У Білому домі заявили, що зустріч Байдена та Путіна можлива, але рішень ще не ухвалено

У Білому домі заявили, що зустріч Байдена та Путіна можлива, але рішень ще не ухвалено

Київ • УНН

 • 25240 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Зустріч президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна можлива, але рішень ще не ухвалено. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає УНН із посиланням на CNN.

Цитата

“Це може бути чи не бути наступним кроком. Я не можу дати вам прогнозу щодо того, чи станеться це і коли. Президент (Байден — ред.) завжди відкритий для взаємодії між лідерами”, — заявила Псакі, коментуючи можливість проведення саміту на найвищому рівні.

Деталі

За її словами, поки що рішення про зустріч Байдена та Путіна немає.

Доповнення

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що нових зустрічей президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна поки що не планується.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час спілкування з журналістами анонсував нову розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Він зазначив, що сподівається найближчим часом провести діалог. При цьому, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС заявив про відсутність приблизних прикидок щодо термінів нової розмови двох лідерів.

Переговори Путіна та Байдена відбулися 7 грудня цього року на тлі ситуації із нарощуванням російських військ на українсько-російському кордоні. Відео-розмова президентів тривала 2 години.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести саміт за участю президента РФ Володимира Путіна.

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