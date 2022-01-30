У Берліні пройшла акція протесту проти війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Берліні люди зібралися на мирну акцію проти агресії Росії та за мир в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення посольства України у ФРН.
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“... 30 січня у Берліні українці та друзі України вийшли на спільну акцію, щоб в котрий раз продемонструвати світу, що українці виступають проти війни, та закликати федеральний уряд використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію проти нашої держави”, — йдеться в дописі.