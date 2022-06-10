"Ця війна далека від завершення" - експрезидент США Барак Обама про російсько-українську війну

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"Не помиляйтеся: ця війна далека від завершення. Людські втрати продовжуватимуть зростати", - сказав він у п'ятницю на Копенгагенському форумі демократії.

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Під час заходу в мерії він сказав, що Україна має залишатись сильною, поки цей конфлікт не закінчиться.

"Але ми також стали свідками героїчного опору українського народу російської агресії. Вони об'єдналися, щоб захистити не лише свій суверенітет, а й свою демократичну ідентичність, і згуртували більшу частину світу навколо цінностей самовизначення та людської гідності", - додав він.

Обама зазначив, що те, що робить путін в Україні, — не поодинокий випадок і прокоментував паралелі того, що відбувається в росії, з тим, що відбувається всередині США.

"На всіх континентах ми спостерігаємо відступ від демократії... Тому, якщо ми хочемо, щоб демократія процвітала, нам доведеться боротися за неї, розвивати її та демонструвати її цінність для покращення життя простих людей", - сказав він.

Обама похвалив країни за те, що вони відкрили свої кордони українським переселенцям, і торкнувся прагнення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.

"Через цю мужність і солідарність, володимиру путіну не вдається досягти своїх цілей всередині України та за її межами... росія відрізана від ресурсів і доходів, і багато її кращих і найрозумніших поїхали — удар по її теперішньому і майбутньому", - додав він.