Цього тижня у Києві пройдуть сезонні ярмарки

КИЇВ. 27 березня. УНН. Із 28 березня до 2 квітня 2017 року у Києві пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.