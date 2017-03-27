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Цього тижня у Києві пройдуть сезонні ярмарки

Цього тижня у Києві пройдуть сезонні ярмарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Із 28 березня до 2 квітня 2017 року у Києві пройдуть сезонні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, ярмарки пройдуть:

28 березня (вівторок) ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
  • Дарницькому районі – вул. Є.Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П.Чубинського та Ю.Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
  • Дніпровському районі – вул. І.Микитенка, 21-27;
  • Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35;
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
  • Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1, вул. Бульварно‑Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, перетин вулиць О.Гончара, 65-А та Б.Хмельницького, 94.

29 березня (середа) ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
  • Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П.Чубинського та Ю.Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
  • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • Печерському районі – перетин вулиць Великої Васильківської і Фізкультури;
  • Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11; Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи (перетин вул. Тулузи та б-ру Р.Роллана);
  • Шевченківському районі – вул. Трудова, 7-А, перетин вулиць О.Теліги та Мельникова.

30 березня (четвер) ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць М.Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
  • Дарницькому районі – вул. Є.Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П.Чубинського та Ю.Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної ;
  • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
  • Оболонському районі – вул. Північна, 48-54;
  • Печерському районі – вул. Московська, 2;
  • Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 31-35;
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
  • Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

31 березня (п’ятниця) ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
  • Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П.Чубинського та Ю.Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
  • Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Маршала Жукова)
  • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
  • Печерському районі – перетин вулиць Л.Первомайського та І.Мечнікова, пров. Виноградний;
  • Подільському районі – вул. Полкова, 57-Б, вул. Світлицького, 31-35;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
  • Солом’янському – вул. Освіти (в межах Вузівської і М. Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів і Смоленської);
  • Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, перетин вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетин вулиць О.Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

1 квітня (субота) ярмарки відбудуться у:

  • Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П.Чубинського та Ю.Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
  • Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.

2 квітня (неділя) 2017 року у:

  • Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П.Чубинського та Ю.Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;
  • Дніпровському районі – вул. С.Стальського (в межах вулиць Райдужної і Старосільської);
  • Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.
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