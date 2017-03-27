На этой неделе в Киеве пройдут сезонные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. С 28 марта по 2 апреля 2017 года в Киеве пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, ярмарки пройдут:
28 марта (вторник) ярмарки состоятся в:
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- Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
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- Дарницком районе - ул. Е.Харченка, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
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- Днепровском районе - ул. И.Микитенко, 21-27;
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- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;
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- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
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- Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, пересечение улиц Гончара, 65-А и Б.Хмельницкого, 94.
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29 марта (среда) ярмарки состоятся в:
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- Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
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- Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
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- Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;
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- Печерском районе - пересечение улиц Большой Васильковской и Физкультуры;
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- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11; Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы (пересечение ул. Тулузы б-ру Р.Роллана)
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- Шевченковском районе - ул. Трудовая, 7-А, пересечение улиц Телиги и Мельникова.
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30 марта (четверг) ярмарки состоятся в:
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- Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц Стельмаха и Маричанськои), ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
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- Дарницком районе - ул. Е.Харченка, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
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- Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;
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- Оболонском районе - ул. Северная, 48-54;
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- Печерском районе - ул. Московская, 2;
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- Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
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- Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
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- Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.
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31 марта (пятница) ярмарки состоятся в:
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- Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
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- Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
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- Деснянском районе - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)
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- Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;
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- Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, ул. виноградный;
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- Подольском районе - ул. Полковая, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
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- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
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- Соломенском - ул. Образования (в пределах Вузовской и М. Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
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- Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, пересечение улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
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1 апреля (суббота) ярмарки состоятся в:
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- Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
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- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.
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2 апреля (воскресенье) 2017 в:
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- Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П.Чубинского и Ю.Пасхалина, пересечение улиц Коллекторной и Центральной;
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- Днепровском районе - ул. С.Стальського (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
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- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.
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