На этой неделе в Киеве пройдут сезонные ярмарки

КИЕВ. 27 марта. УНН. С 28 марта по 2 апреля 2017 года в Киеве пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.