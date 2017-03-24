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Ціни на пальне зберігають стабільність - моніторинг АЗС

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КИЇВ. 24 березня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 24 березня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 26,91 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 25,91 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 27,95, а ДП — в середньому 23,87 грн за літр.

У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 23,78 грн за літр, А-95 — 24,68 грн за літр, А-95+ — 26,41 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 22,18 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 22,51 грн за літр, А-95 — 23,01, А-95+ — 23,48 грн за літр та ДП — 20,97 грн за літр.

Ціни на скраплений газ:

на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 11,54 грн за літр;

на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 10,79 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 10,79 грн на літр.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за показниками імпорту протягом січня-лютого 2017 року у трійку найбільших імпортерів бензину увійшли: група компаній WOG БНК-Україна і АМІК-Україна.

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