Ціна нафти Brent встановилася вище 55 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у середу зранку зросли в ціні до 55,88 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:15, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,74%.
При цьому ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,73 долара за барель, додавши 0,76%.
Додамо, під час зустрічі ОПЕК у Відні 30 листопада картель домовився про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на день.
Згодом, 10 грудня, країни поза ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти на 558 тис. барелів на день.