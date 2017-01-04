Цена нефти Brent установилась выше 55 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в среду утром выросли в цене до 55,88 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:15, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,74%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,73 доллара за баррель, прибавив 0,76%.
Добавим, во время встречи ОПЕК в Вене 30 ноября картель договорился о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.
Впоследствии, 10 декабря, страны вне ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 558 тыс. баррелей в день.