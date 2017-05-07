Церемонія відкриття пісенного конкурсу "Євробачення" відбудеться сьогодні в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Сьогодні ввечері в Києві відбудеться церемонія червоної доріжки та офіційна церемонія відкриття 62-го конкурсу “Євробачення-2017”, передає УНН з посиланням на інформацію організаторів Eurovision.ua.
Зазначимо, що у неділю, 7 травня о 17:00, перед офіційною церемонією відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2017 традиційно відбудеться червона доріжка, по якій пройдуть усі артисти та представники делегацій 42-х країн-учасниць.
У Києві червона доріжка розташується перед Маріїнським палацом та буде найдовшою в історії “Євробачення” — 265 метрів.
Країни будуть виходити на доріжку за абеткою, тож вже через 30 хвилин на доріжці будуть присутні 10-12 країн.
Дефіле представників країн-учасниць пісенного конкурсу відбуватиметься під ритмічну музику діджея з мотивами національних музичних творів країн делегацій.
Кінцева точка дефіле — на даху КВЦ “Парковий”, де делегації будуть урочисто перерізати стрічку та відпускати у небо прапори своїх країн. Таких повітряних куль буде 42. Вони будуть оформлені у стилі символу “Євробачення-2017” — намиста.
Після червоної доріжки відбудеться офіційна церемонія відкриття пісенного конкурсу у КВЦ “Парковий”. Потім Національний оркестр народних інструментів України з майданчика великої зали третього поверху виконають переможні хіти пісенного конкурсу “Євробачення”. А о 20:00 розпочнеться урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2017, ведучими якої стануть Олександр Педан та Марія Єфросініна.
Також під час церемонії відкриття очікуються виступи першої леді країни Марини Порошенко, міського голови Києва Віталія Кличка та супервайзер пісенного конкурсу Євробачення Йон Ола Санд.
Спеціальними гостями стануть переможниця минулорічного “Євробачення” Джамала, співак Олег Скрипка, гурт “Друга ріка” та переможниця “Євробачення — 2004” — співачка Руслана. Усі артисті виступатимуть у супроводі Національного оркестру народних інструментів України.
Потім у Євроклубі, на першому поверсі КВЦ “Парковий”, урочисте відкриття продовжиться вечіркою за участю цьогорічних конкурсантів Євробачення з чотирьох країн: Робіна Бенгтсона зі Швеції, Ісаї з Австралії, Натана Трента з Австрії та Ліндіти Халімі з Албанії.
Нагадаємо, урочисте відкриття “Євробачення-2017” у Києві відбудеться 7 травня, півфінали, які відбудуться у Міжнародному виставковому центрі — 9 та 11, а фінал — 13 травня.
Трансляція червоної доріжки буде тривати більше двох з половиною годин.