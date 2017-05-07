Церемония открытия песенного конкурса "Евровидение" состоится сегодня в Киеве

Отметим, что в воскресенье, 7 мая в 17:00, перед официальной церемонией открытия песенного конкурса "Евровидение-2017" традиционно состоится красная дорожка, по которой пройдут все артисты и представители делегаций 42-х стран-участниц.

В Киеве красная дорожка расположится перед Мариинским дворцом и будет самой длинной в истории "Евровидения" - 265 метров.

Страны будут выходить на дорожку в алфавитном порядке, поэтому уже через 30 минут на дорожке будут присутствовать 10-12 стран.

Дефиле представителей стран-участниц песенного конкурса будет проходить под ритмичную музыку диджея с мотивами национальных музыкальных произведений стран делегаций.

Конечная точка дефиле - на крыше КВЦ "Парковый", где делегации будут торжественно перерезать ленточку и отпускать в небо флаги своих стран. Таких воздушных шаров будет 42. Они будут оформлены в стиле символа "Евровидения-2017" - бус.

После красной дорожки состоится официальная церемония открытия песенного конкурса в КВЦ "Парковый". Затем Национальный оркестр народных инструментов Украины с площадки большого зала третьего этажа выполнит победные хиты песенного конкурса "Евровидение". А в 20:00 начнется торжественная церемония открытия песенного конкурса Евровидение 2017, ведущими которой станут Александр Педан и Мария Ефросинина.

Также во время церемонии открытия ожидаются выступления первой леди страны Марины Порошенко, городского главы Киева Виталия Кличко и супервайзера песенного конкурса "Евровидение" Йон Ола Санда.

Специальными гостями станут победительница прошлогоднего "Евровидения" Джамала, певец Олег Скрипка, группа "Друга рика" и победительница "Евровидения - 2004" - певица Руслана. Все артисты будут выступать в сопровождении Национального оркестра народных инструментов Украины.

Затем в Евроклубе, на первом этаже КВЦ "Парковый", торжественное открытие продолжится вечеринкой с участием нынешних конкурсантов Евровидения из четырех стран: Робина Бенгтсон из Швеции, Исаии из Австралии, Натана Трента из Австрии и Линдиты Халими из Албании.

Напомним, торжественное открытие "Евровидения-2017" в Киеве состоится 7 мая, полуфиналы, которые состоятся в Международном выставочном центре - 9 и 11, а финал - 13 мая.



Трансляция красной дорожки будет продолжаться более двух с половиной часов.