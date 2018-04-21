Центром Ужгорода пройшла святкова хода ромів
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сьогодні, 21 квітня, центром міста Ужгород пройшла святкова хода за участі представників ромської спільноти. Так, на Закарпатті почали святкувати Міжнародний день ромів, передає кореспондент УНН.
Колоритна колона рушила з площі Театральної через центральні вулиці на пішохідний міст до Православної набережної. Там роми спустили у річку Уж вінки та квіти, що символізують нелегку долю ромського народу, який прагне до єднання.
Протягом ходи учасники акції влаштовували імпровізовані концерти із запальними піснями, танцями, інструментальними виступами. Подивитися на свято прийшли і містяни, й інші роми з різних населених пунктів Закарпаття. Продовжилося святкування у Закарпатському обласному академічному українському музично-драматичному театрі концертною програмою за участі творчих колективів та виконавців з-поміж ромської громади.
Напередодні фестивалю, 20 квітня, в Ужгороді відбувся фінал чемпіонату з футболу для ромських дітей Закарпаття. Організатором спортивного дійства виступило Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.
Нагадаємо, у словацькому місті Кошице розпочалися заходи у рамках Днів України у Словаччині.