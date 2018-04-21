Центром Ужгорода прошло праздничное шествие ромов

Яркая колонна двинулась с площади Театральной через центральные улицы на пешеходный мост к Православной набережной. Там цыгане спустили в реку Уж венки и цветы, символизирующие нелегкой судьбе цыганского народа, стремящегося к единению.

В течение шествия участники акции устраивали импровизированные концерты с зажигательными песнями, танцами, инструментальными выступлениями. Посмотреть на праздник пришли и горожане, и другие ромы из разных населенных пунктов Закарпатья. Продолжилось празднование в Закарпатском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре концертной программой с участием творческих коллективов и исполнителей среди цыганской общины.

Накануне фестиваля, 20 апреля, в Ужгороде состоялся финал чемпионата по футболу для цыганских детей Закарпатья. Организатором спортивного действа выступило Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области.

Напомним, в словацком городе Кошице начались мероприятия в рамках Дней Украины в Словакии.