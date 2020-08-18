Центральні Філіппіни вразив потужний землетрус, є загиблий

За даними Філіппінського інституту вулканології і сейсмології, о 7:03 за місцевим часом землетрус магнітудою 6,6 стався у районі провінції Масбате, що частково розташована на однойменному острові у центральній частині Філіппінського архіпелагу, на глибині 21 км. Станом на 10:00 інститут зареєстрував 21 афтершок.

"Станом на 10:00 ранку повідомлялося, що в результаті землетрусу в Катайнгані (у провінці Масбате - ред.) одна людина загинула і одна отримала травму", - йдеться у повідомленні.

За даними Управління цивільної оборони, будинки та конструкції з легких матеріалів становлять більшу частину зафіксованих пошкоджень, особливо в Паланасі, що у провінці Масбате.

Нагадаємо, біля узбережжя Філіппін у понеділок, 27 липня, стався землетрус. Магнітуда землетрусу склала 5,7 бала.