Центральні Філіппіни вразив потужний землетрус, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Щонайменше одна людина загинула у вівторок, коли потужний землетрус магнітудою 6,6 обрушився на провінції в центральній частині Філіппін. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Координаційного центру щодо гуманітарної допомоги при ліквідації наслідків катастроф Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN).
За даними Філіппінського інституту вулканології і сейсмології, о 7:03 за місцевим часом землетрус магнітудою 6,6 стався у районі провінції Масбате, що частково розташована на однойменному острові у центральній частині Філіппінського архіпелагу, на глибині 21 км. Станом на 10:00 інститут зареєстрував 21 афтершок.
"Станом на 10:00 ранку повідомлялося, що в результаті землетрусу в Катайнгані (у провінці Масбате - ред.) одна людина загинула і одна отримала травму", - йдеться у повідомленні.
За даними Управління цивільної оборони, будинки та конструкції з легких матеріалів становлять більшу частину зафіксованих пошкоджень, особливо в Паланасі, що у провінці Масбате.
Нагадаємо, біля узбережжя Філіппін у понеділок, 27 липня, стався землетрус. Магнітуда землетрусу склала 5,7 бала.