Центральные Филиппины поразило мощное землетрясение, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По меньшей мере один человек погиб во вторник, когда мощное землетрясение магнитудой 6,6 обрушилось на провинции в центральной части Филиппин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Координационного центра по гуманитарной помощи при ликвидации последствий катастроф Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).
По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, в 7:03 по местному времени землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе провинции Масбате, частично расположенной на одноименном острове в центральной части Филиппинского архипелага, на глубине 21 км. По состоянию на 10:00 институт зарегистрировал 21 афтершок.
"По состоянию на 10:00 утра сообщалось, что в результате землетрясения в Катайнгане (в провинции Масбате - ред.) один человек погиб и один получил травмы", - говорится в сообщении.
По данным Управления гражданской обороны, дома и конструкции из легких материалов составляют большую часть зафиксированных повреждений, особенно в Паланасе, что в провинции Масбате.
Напомним, у побережья Филиппин в понедельник, 27 июля, произошло землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 5,7 балла.