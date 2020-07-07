Троє лідерів "Шахтаря" отримали відпустку до кінця сезону УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Троє футболістів “Шахтаря” відправилися у відпустку за три тури до завершення чемпіонату України серед клубів Української Прем’єр-ліги. Про це стверджує прес-служба клубу, передає УНН.
Луїш Каштру поступово почав звільняти від тренувального процесу футболістів основи. У відпустку вже вирушили Марлос, Микола Матвієнко і Жуніор Мораес.
Зазначено, що після зустрічі з “Десною”, яка пройде 12 липня, відпочинок отримає ще одна група гравців.
Нагадаємо, що “Шахтар” став достроковим володарем золотих медалей УПЛ.