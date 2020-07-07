Троє лідерів "Шахтаря" отримали відпустку до кінця сезону УПЛ

Луїш Каштру поступово почав звільняти від тренувального процесу футболістів основи. У відпустку вже вирушили Марлос, Микола Матвієнко і Жуніор Мораес.

Зазначено, що після зустрічі з “Десною”, яка пройде 12 липня, відпочинок отримає ще одна група гравців.

Нагадаємо, що “Шахтар” став достроковим володарем золотих медалей УПЛ.