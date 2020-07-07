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Троє лідерів "Шахтаря" отримали відпустку до кінця сезону УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Троє футболістів “Шахтаря” відправилися у відпустку за три тури до завершення чемпіонату України серед клубів Української Прем’єр-ліги. Про це стверджує прес-служба клубу, передає УНН.

Луїш Каштру поступово почав звільняти від тренувального процесу футболістів основи. У відпустку вже вирушили Марлос, Микола Матвієнко і Жуніор Мораес.

Зазначено, що після зустрічі з “Десною”, яка пройде 12 липня, відпочинок отримає ще одна група гравців.

Нагадаємо, що “Шахтар” став достроковим володарем золотих медалей УПЛ.

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