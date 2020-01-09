Три підприємства Укроборонпрому отримали нових керівників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У Державному Концерні “Укроборонпром” були призначені генеральні директори на два державні підприємства, а також компанію. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
Так, генеральним директором ДК “Завод імені В.О. Малишева” став Василь Крилас. Крилас все життя працював на виробництві – харківських заводах "Електроважмаш", "Харківпродмаш", "Спецмаш Україна", має великий досвід управління виробничо-господарською діяльністю, організації та контролю виробництва, технічного переозброєння підприємства тощо.
Генеральним директором ДК “Завод 410 ЦА” став Олексій Попов. Попов завершив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю “Авіаційні двигуни і енергетичні установки” та отримав управлінську освіту у сфері авіації у Франції (Aerospace Master of Business Administration, Тулуза та “аудитор системи менеджменту якості в аерокосмічній галузі”, Париж). Також Попов навчався в канадському університеті McGill, який входить в ТОП-100 найкращих ВУЗів світу.
Генеральним директором ДК “Укрспецекспорт” став Вадим Ноздря. Ноздря є депутатом Київміськради, де займається житлово-комунальними питаннями.
Окрім того, по закінченню відбору всі нові керівники добровільно пройшли дослідження на поліграфі.
Нагадаємо, стало відомо скільки заробляє та чим володіє новий керівник Укрспецекспорту.