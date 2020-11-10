Три пенальті у ворота "Реалу": клуб Луніна зазнав розгромної поразки в Ла Лізі

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Київ • УНН

 • 19267 перегляди

КИЇВ. 10 листопад. УНН. Іменитий іспанський "Реал" зазнав розгромного фіаско у грі з "Валенсією" в центральному матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

В середині першої половини гарматний постріл Бенземи допоміг “галактікос” відкрити рахунок. Проте далі головним персонажем матчу став півзахисник “летучих кажанів” Солер, який реалізував три пенальті. Причому в усіх його спробах голкіпер Куртуа вгадував політ м’яча, але ніяк не міг дістати ігровий снаряд.

Крім того, на 43 хвилині Рафаель Варан став автором автоголу. У підсумку 461 на користь “Валенсії”.

Український страж воріт Андрій Лунін відіграв увесь поєдинок на лаві для запасних.

Додамо, для “Реала” ця поразка стала другою в Прімері. Команда Зідана за підсумками туру розташувалася на четвертому місці (16 очок). “Валенсія” (11) піднялася на дев’яту сходинку.

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