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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97657 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102621 просмотра

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Три пенальти в ворота "Реала": клуб Лунина потерпел разгромное поражение в Ла Лиге

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Именитый испанский "Реал" потерпел разгромное фиаско в игре с "Валенсией" в центральном матче 9-го тура испанской Ла Лиги, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

В середине первой половины пушечный выстрел Бензема помог “галактикос” открыть счет. Однако дальше главным персонажем матча стал полузащитник “летучих летучих мышей” Солер, который реализовал три пенальти. Причем во всех его попытках голкипер Куртуа угадывал полет мяча, но никак не мог достать игровой снаряд.

Кроме того, на 43 минуте Рафаэль Варан стал автором автогола. В итоге 461 в пользу “Валенсии”.

Украинский страж ворот Андрей Лунин отыграл весь поединок на скамейке запасных.

Добавим, для “Реала” это поражение стало вторым в Примере. Команда Зидана по итогам тура расположилась на четвертом месте (16 очков). “Валенсия” (11) поднялась на девятую строчку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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