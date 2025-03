Трамп оголосив постраждалу від пожеж Каліфорнію зоною стихійного лиха

“Я тільки що схвалив прискорений запит на режим стихійного лиха для штату Каліфорнія. Я хотів оперативно відреагувати, щоб полегшити неймовірні страждання, які там відбуваються. Я цілком і повністю з вами”, — написав президент.

Всього в результаті пожежі, що вирують в даний час на території Каліфорнії, загинули не менше 31 людини. Переважна більшість жертв припадає на велику пожежу на півночі штату приблизно в 150 км від столиці Сакраменто. Її площа перевищує 450 кв. км, полум’я вдалося локалізувати на 25%. В районі міста Малібу вогонь знищив 370 будинків, тисячі людей були евакуйовані.

Раніше в Каліфорнії був введений режим надзвичайної ситуації. Трамп також розпорядився виділити штату з федерального бюджету кошти, необхідні для боротьби зі стихією.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected.

