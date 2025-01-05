Податкова реформа і відкритість для бізнесу: Зеленський окреслив плани для відновлення України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україні необхідна ще податкова реформа. Про це він заявив під час інтерв’ю з американським подкастером Лексом Фрідманом, передає УНН.

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Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості податкової реформи для відновлення економіки після війни та залучення бізнесу. Він зазначив, що пріоритетом є створення умов для повернення підприємств і залучення інвестицій зі США та Європи.

Я вважаю, що нам ще потрібна податкова реформа. Гадаю, дуже важливо, щоб бізнес повертався. Я сподіваюсь, що ми отримаємо велику підтримку у вигляді бізнес-інвестицій зі Сполучених Штатів, не прямої допомоги, а інвестицій у приватний сектор та ресурси. І я говорив про це президенту Трампу і деяким європейським лідерам, які є нашими ключовими стратегічними партнерами, що ми будемо раді, особливо з американцями, підписати ці контракти і долучитися до спільних інвестицій у багатьох сферах. І я вважаю, що ми можемо можемо розвивати нафту, газ, зелену енергетику, зокрема сонячну, і в нас вже є ресурси, ми можемо вкладати в це кошти — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна має значні ресурси, які можуть зацікавити інвесторів.

У нас є запаси нафти в Чорному морі, які ми можемо розробляти і нам потрібні ваші компетенції та інвестиції ваших компаній. У нас є запаси золота і урану, до речі, найбільші в Європі, що теж дуже важливо. Наприклад, Росія витіснила Францію з Африки. Їм терміново потрібен уран, а він є у нас. Тож ми готові відкритися для інвестицій і, звісно, це дасть нам можливості робочі місця доходи — зазначив президент.

Зеленський також висловив прагнення забезпечити гідні умови праці:

Я не хочу дешевої робочої сили. Я дійсно хочу, щоб, особливо після війни, ми були відкриті для тих людей, які дійсно можуть робити внесок і заробляти. Так, дати привід 8 млн людей повернутися. Так, це дуже важливо. І вони повернуться, і ми відновимо, відбудуємо Україну. Ми будемо дуже відкриті для компаній і, звісно, будемо раді поверненню наших людей — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський в інтерв'ю заявив про важливість інформування Трампа щодо реальної ситуації з війною та намірів путіна. Він висловив надію, що Трамп зможе завершити війну.

Нам важливо, щоб Трамп знав про усе, що відбувається від України - Зеленський