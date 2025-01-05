Налоговая реформа и открытость для бизнеса: Зеленский очертил планы для восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украине необходима еще налоговая реформа. Об этом он заявил во время интервью с американским подкастером Лексом Фридманом, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность налоговой реформы для восстановления экономики после войны и привлечения бизнеса. Он отметил, что приоритетом является создание условий для возвращения предприятий и привлечения инвестиций из США и Европы.

Я считаю, что нам еще нужна налоговая реформа. Думаю, очень важно, чтобы бизнес возвращался. Я надеюсь, что мы получим большую поддержку в виде бизнес-инвестиций из Соединенных Штатов, не прямой помощи, а инвестиций в частный сектор и ресурсы. И я говорил об этом президенту Трампу и некоторым европейским лидерам, которые являются нашими ключевыми стратегическими партнерами, что мы будем рады, особенно с американцами, подписать эти контракты и присоединиться к совместным инвестициям во многих сферах. И я считаю, что мы можем можем развивать нефть, газ, зеленую энергетику, в частности солнечную, и у нас уже есть ресурсы, мы можем вкладывать в это средства

Президент подчеркнул, что Украина имеет значительные ресурсы, которые могут заинтересовать инвесторов.

У нас есть запасы нефти в Черном море, которые мы можем разрабатывать и нам нужны ваши компетенции и инвестиции ваших компаний. У нас есть запасы золота и урана, кстати, самые большие в Европе, что тоже очень важно. Например, Россия вытеснила Францию из Африки. Им срочно нужен уран, а он есть у нас. Поэтому мы готовы открыться для инвестиций и, конечно, это даст нам возможности рабочие места доходы